Hollanda milli takım teknik direktörlüğü için Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Wesley Sneijder ve Van Persie'nin yeni hocası Roger Schmidt! Bayer Leverkusen'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Roger Schmidt ile Hollanda Futbol Federasyonu ilgileniyor.

Hollanda ve Alman basınına yansıyan haberlerde Danny Blind'den boşalan Hollanda Milli Takım teknik direktörlüğüne Roger Schmidt'in getirilmesi planlanıyor.

Roger Schmidt'in gündeme gelmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak takımlarına oynattığı pozitif ve hücum futbolunun olduğu belirtildi. Schmidt'in olmaması galinde ise en büyük aday Ruud Gullit olarak gösteriliyor.

Roger Schmidt, Bayer Leverkusen kariyerinde kupa kazanamasa da Red Bull Salzburg'u çalıştırdığı dönemde 1 lig, 1 de kupa şampiyonluğu elde etti.