Höwedes resmen Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Alman defans oyuncusu Benedikt Höwedes'i renklerine bağladı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla Schalke 04'ten 3,5 milyon avro karşılığında bir yıllığına kiralandığı bildirildi.

Höwedes, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te geçen sezon 46 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

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