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Bonucci Manchester City'e gidiyor

Juventus'un süper defans oyuncusu Bonucci, Manchester City ile anlaşmak üzere.

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İngiliz medyası, Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın geçen sezon gerçekleştiremediği Juventuslu Bonucci transferinde bu kez çok ısrarcı olduğunu yazdı.

50'YE VERMEDİLER

30 yaşındaki futbolcu için PSG'nin 2014'te Chelsea'ye ödediği 50 milyon pound'un üzerine çıkılacağı ve Bonucci'nin bonservisi en yüksek savunma oyuncusu olacağı yazıldı.

BONUCCİ'NİN ELİ GÜÇLÜ

İtalyan futbolcunun bu yaz Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın ilk tercihi olacağını yazan The Telegraph, Chelsea ve Manchester United'ın da futbolcuyla ilgilenmesi ve Bonucci'nin Aralık ayında imzaladığı yeni kontrat nedeniyle fiyatının düşmeyeceğini hatta artacağını öne sürdü. The Telegraph, Manchester City'nin İtalyan stoper Bonucci için 55 milyon pounda kadar çıkacağını ve bu transferde daha şanslı olan taraf olduğunu da belirtti.

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