Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en önemli hedefi ‘10 numara’ takviyesiydi. Gündeme birçok isim geldi, önemli yıldızların adı Sarı-Lacivertliler ile anıldı. Ancak yönetim, geleceği de düşünerek sürpriz bir oyuncuda karar kıldı: İrfan Can Kahveci...

Trabzonspor’un da istediği 21 yaşındaki oyuncu için, önceki akşam oynanan maçtan sonra Gençlerbirliği yöneticileri ile masaya oturuldu. Taraflar, İrfan Can Kahveci’nin ligin ikinci yarısında Sarı- Lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkıştı.

Salih, Gençler’e gidiyor

Anlaşma çerçevesinde Fenerbahçeli Salih Uçan, sezonun ikinci yarısında Başkent ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Transferin nasıl gerçekleşeceği konusunda ise iki farklı senaryo var. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle İrfan, ilk etapta kiralanıp, sezon sezonunda bonservisi alınabilir. Ya da takas yöntemiyle, daha düşük para ödenerek ocak ayında bu transfer bitirilecek.

Sağ kanatta da oynuyor

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan İrfan Can Kahveci , forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor. İrfan, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında da takımının en etkili ismi olmuş, 1 topu direkten dönerken 1 şutunda ise Volkan Demirel müthiş bir kurtarış yapmıştı.

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