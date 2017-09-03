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Josef de Souza maaş yüzünden West Bromwich Albion'a transfer olamamış

Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın West Bromwich transferinde yaşanan sorun belli oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın takımda kalmasının altında yatan neden ortaya çıktı... Sarı-lacivertli kulüp ile anlaşan West Bromwich Albion, Brezilyalı yıldız ile masaya oturdu. 
 
Yılda 2.5 milyon Euro kazanan Souza'ya F.Bahçe'nin verdiğinden daha fazla ücret (yaklaşık 3 milyon Pound) önerdiler. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. 
 
Ancak İngilizler sözleşmeye "Eğer takım küme düşerse, maaşın yüzde 35 oranında azalır" maddesini de koydu. Bu maddeyi gören Souza, anlaşmayı reddetti. 
 
West Bromwich'ten 24 saat ses çıkmayınca, Brezilyalı bu kez 'Kabul ediyorum' dedi. Ancak İngiltere'den gelen yanıt olumsuzdu: "Artık transferi yetiştirmemiz mümkün değil." Bu yanıtın ardından Souza F.Bahçe'de kaldı.

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