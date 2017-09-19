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Lucescu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e hayran kaldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen iki genç isme hayran kaldı.

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Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e tam not verdi.

Rumen çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından Ersun Yanal'a takımda fazla yerli oyuncu oynattığı için teşekkür ederken, Abdülkadir ile Yusuf Yazıcı'nın performansını överek, "İkisi de çok yetenekli. Çok iyi oynadılar. Onlar Türk Milli Takımı'nın geleceği" yorumunu yaptı.

Deneyimli teknik adam, gerçek mevkisi ön libero olmasına rağmen savunmada görev yapan Okay Yokuşlu'nun stoper performansının da geliştirebileceğine dikkat çekti.

Ayrıca Lucescu, bundan sonra Trabzonspor'un maçlarını daha yakından takip edeceğini de dile getirdi.

(Takvim)

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