Luiz Enrique'den Aleix Vidal açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Kral Kupası'ndaki Athletic Bilbao maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Luis Enrique, transfer konusuna da değinirken milli oyuncumuz Arda Turan ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Aleix Vidal hakkında konuştu.

Transfer yapabileceklerinin sinyallerini veren Luis Enrique, ''Barcelona transfer döneminde her zaman fırsatlara açık bir kulüptür. Bu dönemlerin çok karışık olduğunu da biliyoruz. Transfer olup olmayacağını birlikte görelim'' dedi.

Aleix Vidal ve Arda Turan'ın da performanslarından memnun olduğunu söyleyen Luis Enrique, ''Vidal ve Arda bizim takımımız için önemli oyuncular. İkisi de ilk geldiklerinde kolay bir dönemden geçmediler. Normal bir süreç değildi ama çok çabuk adapte oldular. Ben ikisinin de performansından memnunum'' ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın kadrosuna Aleix Vidal alınmadı. İşte Barcelona'nın kadrosu...

Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Arda, A. Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Paco Alcacer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes ve Umtiti