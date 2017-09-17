Marsilya haftayı kayıpsız geçti
Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, Ligue 1'de Amiens'i 2-0 mağlup etti.
Amiens - Marsilya maçında kazanan, 2-0'lık skorla Marsilya oldu. Fransa Ligi Ligue 1'in 6. haftasındaki mücadele, Stade de la Licorne'de oynandı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Marsilya'ya galibiyeti getiren goller, 52. ve 55. dakikalarda N'Jie'den geldi.
Bu skorun ardından Marsilya 3. galibiyetini aldı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanışan Amiens ise 6 puanda kaldı.
Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya evinde Toulouse ile karşılaşacakken, Amiens ise deplasmanda Caen'e konuk olacak.
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