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Menajer ortalığı karıştı! Quaresma...

Quaresma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Habertürk'ten Meriç Müldür, bu iddiayı köşesine taşıdı. İşte o yazı...

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Quaresma’nın Beşiktaş ile sözleşme yenileme aşamasında can sıkıcı gelişmeler yaşanabileceğine dün işaret etmiştim. Bazı bilgiler geliyordu da teyide muhtaçtı. En yetkili ağızlardan teyitleri aldım, tüm detayları ile yazıyorum.
 
Quaresma ve menajerleri kısa bir süre önce Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturdu. Bu görüşmenin ardından Q7’nin (yıllık 1.6 milyon Euro alıyor), Aboubakar kadar (yıllık 3.3 milyon Euro garanti ücreti var) para istediği şeklinde haberler yayınlanmasına rağmen Beşiktaş yönetiminden “Sorun yok. Prensipte anlaştık” açıklamaları geldi. Beşiktaşlı yöneticilere dün yine sordum “Hiçbir pürüz yok” dediler. Atılan bir imza yok ortada ama ilk görüşmede imza çıkması da beklenemez zaten.
 
BEŞİKTAŞ 2 YIL İÇİN 3 MİLYON 750 BİN VERİYOR
 
Beklenemez de o ilk görüşmede Quaresma’nın menajerlerinin masaya getirdiği bir iddia var. O diyalog sırasında kullandıkları cümle aynen şu: “Fenerbahçe 3.5 milyon Euro veriyor!” Q7’nin, Aboubakar kadar ücret istediği yönündeki haberleri teyit eder nitelikte bir ifade bu. Beşiktaş’ın teklifinin ise 2+1 yıllık sözleşme, ilk yıl için 1 milyon 750 bin Euro, ikinci yıl için 2 milyon Euro olduğu söyleniyor. Arada önemli fark var.
 
Neyse para pul işi yöneticilerin işi. Beşiktaşlı yöneticilerin gönüllerine su serpen ise aynı toplantıda Q7’nin sözleri. Portekizli öyle bir ifade kullanmış ki herkesi rahatlatmış, hatta mest etmiştir. Onun dediği de aynen şöyle: “F.Bahçe bizi karıştırmak için böyle yapıyor. Ben bunu biliyorum. F.Bahçe’ye gitmeyeceğim.”
 
MENAJER PARMAĞI VAR
 
Yani bir anlamda garanti veriyor. Kulübüyle bir noktada anlaşacaklarına işaret ediyor. Gözlemlediğim kadarıyla Quaresma verdiği sözü tutan bir insan. Kendisine sahip çıkan Beşiktaş’ı yarı yolda bırakacak karakterde değil. Ama bu dünya başka bir dünya. Menajerlerin at koşturduğu farklı bir dünya. Sadece paranın konuştuğu profesyonel bir dünya. Arada da rakamsal olarak büyük bir fark var ve işin içinde menajer parmağı var.
 
BAŞVURU BELGESİ AZİZ YILDIRIM'DA
 
Q7’de niye menajer parmağı var diyorum? Çünkü Beşiktaş’a, “F.Bahçe 3.5 milyon Euro veriyor” diyen o menajerler meğer F.Bahçe’nin kapısını kendileri çalmışlar. “3.5 milyon Euro yıllık ücret verin, Quaresma’yı size getirelim” demişler. 2 milyon Euro da imza parası istemişler.
 
Yaptıkları yazılı başvurunun belgesi de Aziz Yıldırım’da. Yani F.Bahçe’nin bir talebi de teklifi de yok ortada. Yine menajerler ortalığı kızıştırıp, iki kulübü karşı karşıya getirip parayı kapmaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş cephesi rakamın da artmadığını, karşılıklı prensip anlaşmasına varıldığını ısrarla söylüyor. Fenerbahçe kanadı ise Quaresma için hiçbir girişimde bulunmadıkları konusunda ısrarcı ama menajerlerin kendilerine Q7’yi teklif ettiklerini de doğruluyorlar. “Menajerlerin isteğini kabul edip 3.5 milyon Euro’yu verseydik Quaresma’yı alırdık” diyorlar.

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