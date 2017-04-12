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"Messi de kim? Marslı Dybala"

Dün gece Barcelona karşısında attığı 2 golle yine kalitesini gösteren Dybala İtalyan gazetelerin manşetlerini süsledi.

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İtalyan spor kamuoyunun önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello  Sport, attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Arjantinli futbolcu Paulo  Dybala'yı, “Muazzam bir mücevher” diye manşetine taşıdı.

Torino ekibinin galibiyeti için "Masalsı Juve'den Barça'ya ders"  yorumunu yapan gazete, Dybala'nın 15 dakikada fileleri 2 kez havalandırarak  büyüye imza attığını, Giorgio Chiellini'nin ise attığı golle zaferi  taçlandırdığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport, Juventus'un 3-0'lık net galibiyeti için  "Efsanevi gece" tanımlamasını yaptı ve Torino ekibinin bu performansı sürdürmesi  halinde tarih yazabileceğini belirtti. Gazete, Barcelona Teknik Direktörü Luis  Enrique'nin rövanşın zor olacağına, yine de 4 gol atabileceklerine dair ifadesine  de yer verdi.

Corriere dello Sport da maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala için  "Yeni Messi" manşetini attı ve İtalyan ekibinin tarihi zaferini Arjantinli oyuncu  üzerinden duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın büyük oynadığını ve yarı finali ipotek altına  aldığını dile getiren gazete, Messi, Neymar ve Suarez gibi etkili hücum  oyuncularının Juventus defansı karşısında etkisiz kaldığını ifade etti.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi de, "Messi de kim? Marslı Dybala" manşetini attı ve siyah-beyazlıların Katalan ekibini 3-0'lık skor  ile ezip geçtiğini belirtti.

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