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Milliler Letonya'ya yenildi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, son 16 turunda ev sahibi Letonya'ya 62-61 mağlup oldu.

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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, son 16 turunda ev sahibi Letonya'ya 62-61 mağlup oldu.
 
Letonya'nın Ventspils kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 30-16 geride kapatan milliler, soyunma odasına da 42-29 geride girdi.
 
İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlılar, final periyoduna 48-47 önde girmesine rağmen Letonya, müsabakadan 62-61 galip ayrıldı.
 
Milliler, 3 Ağustos Cuma günü Finlandiya ile klasman maçında karşılaşacak.

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