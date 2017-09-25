Negredo: Fenerbahçe kavgaya çıkmış

Beşiktaş'ın tartışılan kararlarla Fenerbahçe'ye yenilmesi camiada büyük bir üzüntüye neden olurken, Siyah-Beyazlı formayla ilk kez Sarı-Lacivertliler'e karşı boy gösteren yeni tranferler, 90 dakika boyunca yaşananların şaşkınlığı içindeydi...

58. dakikada oyuna giren Alvaro Negredo da olanlara bir anlam veremedi. 32 yaşındaki golcü, F.Bahçe'nin taraftar baskısıyla oyunu gerginleştirdiğini söyledi. Negredo, "Rakip oyun oynamaya değil, sanki kavgaya çıkmış gibiydi. Hakem de bu gerginliğe iyi ayak uydurdu. Kırmızı kartlarını rahat çıkardı. Ama özeleştiri yapmak gerekirse biz de Fenerbahçe'ye uyduk, sakin olamadık. Sakin kalsaydık böyle bir sonuç çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

'GOL SAYILSA MAÇI ALIRDIK'

Sahaya girdikten sonra Beşiktaş'ın oyununa büyük hareketlilik katan Negredo, Ryan Babel'in golünde asist yapmış, kendi attığı gol de ofsayt nedeniyle sayılmamıştı. Çaldığı düdüklerle maça damga vuran hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına en çok tepki gösteren futbolcuların başında gelen Negredo, "Öncelikle şunu söylemem gerek... Attığım nizami gol nasıl iptal oldu, anlamış değilim. Belki burada orta hakem suçlu değil. Hatah olan yardımcı ama orta hakem bile çözebilirdi. O gol sayılsa biz bu maçı alırdık" şeklinde konuştu.

(Habertürk)