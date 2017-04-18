Podolski'nin derbide oynamasına engel yok
Galatasaray'da Podolski'nin sanılanın aksine orta kulak iltihabı değil, dış kulak iltihabı geçirdiği ve bunun da Fenerbahçe derbisinde oynamaya bir engel teşkil etmediği öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski'nin orta kulak iltihabı geçirdiği ve bu nedenle bir süredir idmanlara katılamadığı öne sürülmüştü. Alman golcünün aynı zamanda idmanlara katılamadığı için derbide oynamasının da zor olduğu iddia edilmişti.
Ancak bu söylentiler doğru çıkmadı. Podolski'nin rahatsızlığının orta kulak iltihabı değil, dış kulak iltihabı olduğu öğrenildi. Bu durumun da ne idmanlara çıkmasına ne de oynamasına bir engel teşkil etmediği bildirildi.
Tudor'un Podolski'yi derbide ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı fakat Hırvat hocanın son kararını henüz vermediği kaydedildi.
Fanatik
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