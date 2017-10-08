Portekiz, Andorra'yı 2-0 mağlup etti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, son sıradaki Andorra ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Portekiz zayıf rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Portekiz'in gollerini 63. dakikada Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Andre Silva kaydetti. Portekiz'de Beşiktaş forması giyen Pepe 90 dakika, Quaresma ise 79 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de oynayan Neto da 90 dakika süre aldı.

Portekiz bu galibiyetin ardından grupta puanını 24'e çıkardı. Andorra ise grupta 4 puanda kaldı.

Portekiz gruptaki son maçını 27 puanla lider durumdaki İsviçre ile oynayacak. Portekiz o maçı kazanması halinde grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Andorra ise son maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.