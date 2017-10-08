Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Portekiz, Andorra'yı 2-0 mağlup etti

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, Andorra'yı 2-0 mağlup etti

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, son sıradaki Andorra ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Portekiz zayıf rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
 
Portekiz'in gollerini 63. dakikada Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Andre Silva kaydetti. Portekiz'de Beşiktaş forması giyen Pepe 90 dakika, Quaresma ise 79 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de oynayan Neto da 90 dakika süre aldı.
 
Portekiz bu galibiyetin ardından grupta puanını 24'e çıkardı. Andorra ise grupta 4 puanda kaldı.
 
Portekiz gruptaki son maçını 27 puanla lider durumdaki İsviçre ile oynayacak. Portekiz o maçı kazanması halinde grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Andorra ise son maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA