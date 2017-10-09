Sabri Sarıoğlu optik dükkanı açtı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve performansıyla oradan da milli takıma kadar yükselen Sabri Sarıoğlu, gözlük işine girdi.

'Reis' lakaplı oyuncu Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'den optik dükkanı açtı.

Bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından yeni bir sektöre daha el attı.

Sabri'nin Nişantaşı'nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.

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