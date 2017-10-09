Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sabri Sarıoğlu optik dükkanı açtı

Türk futbolunun emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, yeni bir işe adım attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve performansıyla oradan da milli takıma kadar yükselen Sabri Sarıoğlu, gözlük işine girdi.

'Reis' lakaplı oyuncu Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'den optik dükkanı açtı.

Bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından yeni bir sektöre daha el attı.

Sabri'nin Nişantaşı'nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.

Takvim

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okmeydanı'ndaki hasta karşılama görevlisinin vurulma anı kamerada

Okmeydanı'ndaki hasta karşılama görevlisinin vurulma anı kamerada

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA