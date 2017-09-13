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Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Alper Potuk, Beşiktaş derbisine yetişecek

Bir süredir sakatlığı bulunan Alper Potuk sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışırken, sarı lacivertli sağlık ekibinden iyi haber geldi. Alper'in gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine yetişeceği öğrenildi.

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Süper Lig'e beklenmedik sonuçlarla başlayan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan antrenmana sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Robin Van Persie katılmadı. Çalışmanın ilk bölümünde Mehmet Ekici ve Soldado takımla birlikteyken, antrenmanın ikinci bölümünde bu ikili özel bir kuvvet programı eşliğinde özel çalıştılar.

ALPER POTUK MÜJDESİ

Bir süredir sakatlığı bulunan Alper Potuk sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışırken, sarı lacivertli sağlık ekibinden iyi haber geldi. Potuk'un bir ihtimal hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda olabileceği söylenirken, gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde bir aksilik yaşanmazsa tamamen hazır olacağı belirtildi.

Bu arada ağrısı olan Martin Skrtel takımdan ayrı özel bir çalışma yaparken, Uygar ve Yiğithan'ın tedavileri de devam ediyor.

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