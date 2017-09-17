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Sivasspor deplasmanda Osmanlıspor 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Osmanlıspor'u 4-2 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Osmanlıspor'u 4-2 mağlup etti.
 
Tam 6 gole sahne olan maçta tüm goller ilk yarıda geldi. Sivasspor'a 3 puanı getiren goller 3. dakikada Arouna Kone, 34. dakikada Emre Kılınç, 45+2 ve 45+5. dakikalarda Thievy Bifouma'dan geldi.
 
5. haftada da galibiyet yüzü göremeyen Bülent Uygun'un ekibinde ise golleri 10 ve 23. dakikalarda Numan Çürüksü attı.
 
SON SIRAYA DEMİR ATTI!
 
Bu sonucun ardından Sivasspor, 2. galibiyetini alırken puanını 6'ya çıkarttı. Son sıraya demir atan Osmanlıspor ise 1 puanda kaldı. Maçın sona ermesinin ardından Osmanlıspor taraftarları, teknik direktör Bülent Uygun'u protesto etti.
 
Sivasspor, önümüzdeki hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Osmanlıspor ise deplasmanda Antalyaspor deplasmanına çıkacak.
 
Stat: Osmanlı
 
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
 
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö (Dk. 46 Pinto), Anıl Karaer, Tugay Kacar (Dk. 46 Umar), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 63 Regattin), Josue, Doukara, Cikalleshi
 
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal (Dk. 40 Elderson), Ndinga, Rybalka (Dk. 77 Hakan Arslan), Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Galip Güzel), Emre Kılınç, Kone
 
Goller: Dk. 2 Kone (Penaltıdan), Dk. 34 Emre Kılınç, Dk. 45+2 ve 45+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 ve 23 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 31 Ziya Erdal, Dk. 43 Rybalka, Dk. 67 Emre Kılınç, Dk. 76 Bifouma, Dk. 81 Rıdvan Şimşek, Dk. 86 Elderson (Demir Grup Sivasspor), Dk. 41 Anıl Karaer, Dk. 43 Josue (Osmanlıspor)

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