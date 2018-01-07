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Sneijder: Al-Gharafa'yı seçtim çünkü, Katar'ı çok seviyorum

Wesley Sneijder, kariyerini Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'da sürdürecek olurken açıklamalar yaptı.

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Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, kariyerini Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'da sürdürecek.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olan Sneijder, 1 buçuk yıl Al-Gharafa forması giyecek.

Hollandalı yıldız, Katar'da BeIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katar'da olduğum için çok mutluyum... Al-Gharafa'yı seçtim çünkü, Katar'ı çok seviyorum ve bu ülkede oynamak istiyorum. Teklif geldiğinde anlaşmamız çok kısa sürdü. Tabi ki detayları sizinle paylaşamam. Burada uzun süre kalıp top oynamak istiyorum. Birinci amacım takıma tecrübemi yansıtmak ve takımın iyi sonuçlar almasını sağlamak. Futbol oynamaktan hala büyük zevk alıyorum, bu yüzden elimden geleni yapacağım."

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon Nice formasını toplam 8 kez giymişti.

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