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Trabzonspor Katar’da

Trabzonspor, Al Sadd takımıyla oynayacağı özel maç için Katar’a indi.

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Bugün saat 11.45’te özel uçak ile Trabzon’dan havalanan bordo mavililer 3 saatlik uçuşun ardından Katar’ın başkenti Doha’ya indi.
 
Havalimanında uçaktan çıkışta Katarlı yetkililer tarafından karşılanan Trabzonspor kafilesi hiçbir kontrole tabi tutulmadan, özel araçlarla alandan alınarak konaklayacakları otellere gönderildi. Otelde de üzerlerinde, ‘Bize her yer Trabzon’ yazan ve bordo mavili bayraklarla süslenmiş limonata ve çeşitli ikramlarla karşılanan kafile gösterilen ilgiden memnun kaldı.

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