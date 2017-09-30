Trabzonspor maçında Anderson Talisca'nın yükü eksikler sebebiyle daha da artacak

Süper Lig’de yarın akşam Trabzonspor’u ağırlayacak olan Siyah- Beyazlılar’da, 3 futbolcunun cezalı olması sonrasında kadro ve sistemde taşlar yerinden oynayacak. Geçen hafta Kadıköy’de yapılan derbide ikinci sarı karttan kırmızı kart gören; Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Ricardo Quaresma, yarın Vodafone Park’ta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Atiba-Oğuzhan ikilisinin yerine ön liberoda Medel-Tolgay görev yapacak. Quaresma’nın yerine ise Jeremain Lens forma giyecek. Özellikle ön liberodaki değişim, sistemsel değişikliğe de yol açacak. Medel ve Tolgay’ın defansif özellikleri ön planda olan oyuncular olması sebebiyle hücum hattında Anderson Talisca’ya daha fazla görev düşecek.

Teknik ekip gol bekliyor

Brezilyalı futbolcu, ideal 11’de geri bölgeden aldığı desteği bu kez alamayacak. Konuyla ilgili olarak futbolcusunu uyaran teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusundan yarınki maçta daha fazla mücadeleye hazır olmasını istedi. Bordo-Mavililer karşısında Talisca’yı kilit adam olarak belirleyen Güneş, Cenk Tosun’la birlikte Sambacı’dan gol bekliyor.