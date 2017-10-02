UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy, 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 7 Ekim Cumartesi günü Hollanda-Macaristan ve 10 Ekim Salı günü Malta- Macaristan maçlarında orta hakem olarak düdük çalacak. Bu maçlarda yardımcı hakemlik görevini ise Türk hakem Abdullah Bora Özkara yapacak.
Öte yandan, 4 Ekim Çarşamba günü Hollanda ile Malta arasında oynancak karşılaşmada Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev alacak.
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