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UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy, 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görevlendirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Alper  Ulusoy 7 Ekim Cumartesi günü Hollanda-Macaristan ve 10 Ekim Salı günü Malta-  Macaristan maçlarında orta hakem olarak düdük çalacak. Bu maçlarda yardımcı  hakemlik görevini ise Türk hakem Abdullah Bora Özkara yapacak.
 
Öte yandan, 4 Ekim Çarşamba günü Hollanda ile Malta arasında oynancak  karşılaşmada Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak  görev alacak.

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