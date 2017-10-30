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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, 2 Kasım 2017 Perşembe günü Romanya'nın Steaua Bükreş ile İsrail'in H.Beer Sheva takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi G grubu maçını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, 2 Kasım 2017 Perşembe günü Romanya'nın Steaua Bükreş ile İsrail'in H.Beer Sheva takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi G grubu maçını yönetecek.

Romanya'nın Bükreş şehrindeki Ulusal Arena'da TSİ 23.05'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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