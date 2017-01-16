Evler bu projeyle santrale dönüşecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce yürütülen projeyle evlerde güneş enerjisiyle üretilecek elektrikle konut sahiplerine gelir sağlanması hedefleniyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş danışmanlığında doktora öğrencileri Recep Çakmak ve Yahya Danayiyen'in tez çalışmasında, "Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması" konulu AR-GE projesi hazırlandı.

Doktora öğrencileri Çakmak ve Danayiyen ile yüksek lisans öğrencisi Sibel Çevik ve Ahsen Ulutaş'ın da katıldığı ve prototipi hazırlanan projeyle tüketicilerinin elektrik faturası tutarının düşürülmesi, dağıtım şebekesindeki kayıpların azaltılması ve şebekenin ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik sistemleri üzerine araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Hem dünyada hem de Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin arttığını belirten Altaş, doktora tezi kapsamında TÜBİTAK destekli, 300 bin lira maliyetli "Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması" projesi hazırlandığını anlattı.

Proje kapsamında evlerin çatıları ve güneşe bakan cephelerinin güneş panelleriyle kaplanacağını, böylece konutların hem tüketim hem de üretim yapacağını ifade eden Altaş, "Bu projeyle üretim yapan tüketiciler de olacak. Evinin yapısal özelliğine bağlı olarak duvarına ya da çatısına konulan panelle ürettiği elektriği, tüketmezse elektrik şebekesine satabilecek. Böylece tüketici, üretici olarak para kazanabilecek." dedi.

Altaş, konutların devlet teşvikiyle elektrik üretiminde bulunması durumunda elektrik enerjisinin, uzakta üretilip kullanılan yere taşınması yerine tüketimin olduğu yerde üretilmiş olacağını kaydetti.

Konvansiyonel elektrik şebekelerinde birtakım sorunların ortaya çıkabildiğini belirten Altaş, "Bizler de geleceğe şimdiden hazırlık yaparak olası problemlere yönelik çözüm önerilerimizi ve projelerimizi hazırlamaktayız. Bu projede konutların ürettiği ile tükettiği elektrik enerjisi arasında denge sağlamak ve elektrik şebekesinin yoğun olarak kullanıldığı zamanlardaki yükleri yöneterek kayıpları azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"EVLERİN ÇATILARI DAHİ ELEKTRİK ÜRETEN KÜÇÜK BİRER SANTRAL HALİNE GELEBİLMEKTEDİR"

Tez çalışmalarını yürüten Recep Çakmak ise konvansiyonel şebekelerde elektriğin, üretiminin yapıldığı yerden tüketiminin yapılacağı yere taşınması ve dağıtılmasının kayıplara yol açtığını savunarak, "Kayıpların fazla olması elektrik şebekesinin verimini düşürmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla evlerin çatıları dahi elektrik üreten küçük birer santral haline gelebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Önerdikleri projeyle yük yönetimi yaparak dağıtım sistemlerindeki kayıpları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları azaltacaklarını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK desteği ile yürüttüğümüz bu proje ile ülkemizdeki akıllı şebeke çalışmalarına katkıda bulunmuş olacağız. Projemizi başarıyla sonuçlandırdığımızda dağıtım sistemlerindeki kayıpları azaltacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda ortaya çıkan problemleri ortadan kaldırmaya yönelik yöntemler geliştirmiş olacağız. Böylece daha verimli bir elektrik şebekesi ve tüketicilerin daha az fatura ödemesi sağlanacaktır."