TÜBİTAK çocukları bilimle aydınlatmaya devam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, "TÜBİTAK, dünyanın en iyi popüler bilim kitapları, farklı bilimsel konularda uzmanlar tarafından yazılmış Türkçe telif eserler ve dergilerle, çocuklarımızı bilimle aydınlatıyor ve aydınlatmaya devam edecek." dedi.

Ergin, TÜBİTAK'ın çocuk yayınları ve etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiğini belirten Ergin, TÜBİTAK'ın da bilimsel çalışmaların yanında çocuklara yönelik faaliyetleri bulunduğunu anlattı.

Ergin, çocukların ülkelerin geleceği için çok önemli olduğunu ve onların bilimin ışığında yetiştirilmeleri gerektiğini söyledi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının da bilim kültürünün çocuklara yerleşmesi amacıyla "Popüler Bilim Yayınları" hazırladığını belirten Ergin, bu kapsamda aylık "Meraklı Minik", "Bilim Çocuk" ile "Bilim ve Teknik" dergilerinin yayınlandığını söyledi.

Dergilerde 23 Nisan'a özel sürpriz hediyeler var

EÇocuklara yönelik yayınlarda TÜBİTAK'ın çok hassas olduğunun altını çizen Ergin, toplam 16 milyon baskı yapan 702 adet TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları serisinden 200 kitabın çocukların beğenisine sunulduğunu bildirdi.

Ergin, TÜBİTAK'ın çocuklar için hazırlanmış dergi ve kitapların yanında, çeşitli etkinlikler de organize ettiğini ifade etti. Bu çerçevede TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının, 2014 yılından bu yana "Bilim Söyleşileri" gerçekleştirdiğini belirten Ergin, bu kapsamda 44 ilde yaklaşık 170 etkinlik düzenlendiğini ve bunlara 35 bin öğrencinin katıldığını kaydetti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Ergin, "Bilim Çocuk" ve "Meraklı Minik" dergilerinde, çocukları 23 Nisan'a özel sürpriz hediyelerin beklediğini de aktardı.