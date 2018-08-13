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Asker eğlencesine 'silah' baskını

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, jandarmanın asker eğlencesine düzenlediği operasyonda, 34 silah ele geçirildi.

  • DHA
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde yapılan asker eğlencesinde, silahla ateş açılması üzerine operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramalarda, bulundurma ruhsatlı 1 tabanca, 24 kurusıkı ve ruhsatsız 9 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 33 kişi, '6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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