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Bitli helva geleneğini yaşatıyorlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan ayının ortalarında yerine getirilen bir gelenek vatandaşlar tarafından asırlardan bu yana devam ettiriliyor.

  • İHA
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Halk arasında bitli helva diye anılan susamlı helvalardan oluşan ve özenle süslenen hediyelik paket, damatlar tarafından kayınvalidelerine armağan ediliyor. Tavşanlı'da aynı geleneği damat adayları, nişanlılarının annelerine susamlı helva götürerek de sürdürüyor. Onlarca tepsi ya da sepetin içinden biri özenle seçilip, susamlı helvanın yanı sıra çikolata ve kuruyemiş ile süsleniyor. Sonra salı ya da cuma günlerinden birinde, Ramazan ayının ortalarında bu anlamlı hediye, kayınvalidelere damatlar tarafından sunuluyor.
 
 
"Bitli helva" adı verilen susamlı helvalardan alan Tavşanlı damadı Mustafa Akgün, "Tavşanlı damadıyım, yaklaşık 1 yıldan bu yana buranın damadı olmaktan gurur duyuyorum. Tavşanlı'nın Ramazan günlerine has güzel bir adeti mevcut. Ramazan'ın 15'inde halk diliyle 'Bitli Helva' denilen susamlı helva kayınvalidelere götürülüyor. Biz de bugün bu helvamızı aldık ve kayınvalidemize gideceğiz" dedi.
 
 
Emekli öğretmenlerden Şevki Eser ise asırlardır devam eden bu geleneğin gençler tarafından yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
 
 
Susamlı helva geleneğinin halen sürdürüldüğünü kaydeden Tavşanlılı helvacılar, tepsi ve sepetlerin sadesinin yanı sıra geçen yıllarda olduğu gibi güllü, kakaolu ve susamlı gibi değişik tatlarla helvalarla hazırlandığını kaydetti.
 

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