10 bin öğrenci yüzme öğrenecek

Cumhurbaşkanlığı 2’nci Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek. 19 Kasım’da başlayan proje, 3 dönem halinde ve 14 Ocak 2019’a kadar devam edecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, olimpik yüzme havuzundaki kursun açılışında yaptığı konuşmada, “Proje kapsamında öğrencilerimizi haftada 4 gün eğitime tabi tutacağız. Deneyimli antrenörler ve modern havuzlarımızda çocuklarımız yüzme eğitimi alacak. Yüzme sporu çocuk gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Eğitimlerimizin 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılması bu anlamda yüzme sporunun alt yapılarına da destek olacaktır. Eğitimler sonunda ilimizde 10 bin küçük öğrencimiz yüzme öğrenmiş olacak” dedi.