14 yılda köyden metropol ilçeye
Ankara’nın köyü olarak nitelendirilen Kahramankazan, AK Parti’li Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün 2004’te başlattığı yatırımlarla büyük bir değişim göstererek, Türkiye’nin metropol ilçeleri arasına girmeyi başardı.
15 Temmuz darbe girişiminde halkının gösterdiği mücadeleyle, sembol haline gelen Kahramankazan, Ankara’nın merkezine 45 kilometre uzaklıkta olmasına karşın, köy olarak nitelendiriliyordu. 2004’teki Yerel Seçimler’de, AK Parti’li Lokman Ertürk, 15 Temmuz’dan önceki adı ‘Kazan’ olan ilçeye belediye başkanı seçildi. 14 yıllık süreçte 1 milyar 350 milyon TL’lik yatırım yapılan Kahramankazan, Ankara’nın ve Türkiye’nin en hızlı gelişen dış ilçeleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 52 bin 500 nüfuslu ilçede üretilen hizmetler ve tesisler ile nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarıştıklarını söyledi. Ertürk, ‘Türkiye’nin en genç belediye başkanı’ unvanını da alarak koltuğa oturduğu 2004 yılından bu yana ilçede yaşanan değişimi anlattı.
1 MİLYAR 350 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI
2004 yılında köy olarak tabir edilen Kahramankazan’ın hayata geçirilen projeler ve hizmetler sayesinde 14 yıl içinde Başkent’in metropol ilçeleri arasında girdiğini vurgulayan Ertürk, bugüne kadar yapılan yatırım tutarının 1 milyar 350 milyon TL olduğunu dile getirdi. Ertürk, ilçedeki değişime ilişkin olarak özetle şunları söyledi: “14 yıl önce köy diye tabir edilen Kahramankazan’da insanların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu sadece bir banka şubesi vardı. Suyun sıkıntılı olduğu, arıtma tesislerinin olmadığı, çöpün vahşi depolama alanlarında yakıldığı, üç toplu taşıma aracıyla Kızılay’a zor gidilen, bulvarı, caddesi toz toprak içerisinde olan, parkı, bahçesi, eğitim ve kültür tesisleri olmayan bir ilçeydi. Şu an ise çok farklı bir noktaya geldi. 14 yıl önce, alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, her alandaki çalışmalarıyla, Kahramankazan 81 vilayetten insanların göç ettiği bir ilçeye dönüştü”
“350 bin nüfusa yetecek bir alt ve üst yapı hizmeti kazandırdık. 14 yıl önce nüfusumuz 11 bindi, şu anda yaklaşık 52 bin nüfusa sahibiz. Ancak yaptığımız hizmetler alanında nüfusu milyona yaklaşan belediyeler ile yarışıyoruz diyebilirim. Bu yatırımlarla Kahramankazan, Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olmayı başardı. Bu başarımız sadece Ankara’da değil Türkiye çapında da en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralardayız”
BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramankazan’ın bu noktaya gelmesinde önemli payı olduğunu söyledi. Ertürk, Kahramankazan halkı adına Erdoğan’a şükranlarını sundu.
AVRUPA DİPLOMASI VE 12 YILDIZ ŞEHRİ
Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan ‘12 Yıldız Şehri’ unvanına 2016 ve 2017 yıllarında iki kez üst üste layık görüldü.
Öğrencilerin lise eğitimi almak için bile başka ilçelere gitmek zorunda kaldığı Kahramankazan’daki 11 devlet okulu bugün 31’e ulaştı. İlçede 20 de özel okul var. İlçede, Gazi, Ankara ve Başkent Üniversitesi’nin meslek yüksekokulları ve uygulama birimleri de bulunuyor.
Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’yle birlikte ilçenin çehresinin değişti. Proje ile halk eski, riskli ve kullanım ömrünü tamamlamış yapılar yerine daha modern ve konforlu yapılara kavuşacak.
Temelini TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın attığı Ankara-Kahramankazan Karayolu’nun 28.4 kilometrelik bölümde yapılacak genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. Sandal gezilerinin yapılacağı Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi tüm hızıyla sürüyor. Durhasan Şah Tabiat Parkı, 150 yataklı devlet hastanesi ile birlikte jeotermal kaynaklarıyla termal turizmin de merkezi oluyor.
Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB (HAB) projesi, Türkiye’de savunma sanayi ve havacılık alanında faaliyet gösteren tüm firma ve işletmeler tek çatı altında toplayacak. HAB, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek ve tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Kahramankazan ayrıca, Türkiye ve Ankara için önemli bir üretim ve istihdam alanı olan Saray Sanayi Kümelenmesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Bu işletmelerde 100 binin üzerinde çalışan istihdam ediliyor.
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