14 yılda köyden metropol ilçeye  

15 Temmuz darbe girişiminde halkının gösterdiği mücadeleyle, sembol haline gelen Kahramankazan, Ankara’nın merkezine 45 kilometre uzaklıkta olmasına karşın, köy olarak nitelendiriliyordu. 2004’teki Yerel Seçimler’de, AK Parti’li Lokman Ertürk, 15 Temmuz’dan önceki adı ‘Kazan’ olan ilçeye belediye başkanı seçildi. 14 yıllık süreçte 1 milyar 350 milyon TL’lik yatırım yapılan Kahramankazan, Ankara’nın ve Türkiye’nin en hızlı gelişen dış ilçeleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 52 bin 500 nüfuslu ilçede üretilen hizmetler ve tesisler ile nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarıştıklarını söyledi. Ertürk, ‘Türkiye’nin en genç belediye başkanı’ unvanını da alarak koltuğa oturduğu 2004 yılından bu yana ilçede yaşanan değişimi anlattı.

1 MİLYAR 350 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI

2004 yılında köy olarak tabir edilen Kahramankazan’ın hayata geçirilen projeler ve hizmetler sayesinde 14 yıl içinde Başkent’in metropol ilçeleri arasında girdiğini vurgulayan Ertürk, bugüne kadar yapılan yatırım tutarının 1 milyar 350 milyon TL olduğunu dile getirdi. Ertürk, ilçedeki değişime ilişkin olarak özetle şunları söyledi: “14 yıl önce köy diye tabir edilen Kahramankazan’da insanların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu sadece bir banka şubesi vardı. Suyun sıkıntılı olduğu, arıtma tesislerinin olmadığı, çöpün vahşi depolama alanlarında yakıldığı, üç toplu taşıma aracıyla Kızılay’a zor gidilen, bulvarı, caddesi toz toprak içerisinde olan, parkı, bahçesi, eğitim ve kültür tesisleri olmayan bir ilçeydi. Şu an ise çok farklı bir noktaya geldi. 14 yıl önce, alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, her alandaki çalışmalarıyla, Kahramankazan 81 vilayetten insanların göç ettiği bir ilçeye dönüştü”

“350 bin nüfusa yetecek bir alt ve üst yapı hizmeti kazandırdık. 14 yıl önce nüfusumuz 11 bindi, şu anda yaklaşık 52 bin nüfusa sahibiz. Ancak yaptığımız hizmetler alanında nüfusu milyona yaklaşan belediyeler ile yarışıyoruz diyebilirim. Bu yatırımlarla Kahramankazan, Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olmayı başardı. Bu başarımız sadece Ankara’da değil Türkiye çapında da en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralardayız”

BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramankazan’ın bu noktaya gelmesinde önemli payı olduğunu söyledi. Ertürk, Kahramankazan halkı adına Erdoğan’a şükranlarını sundu.

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