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37 bin 500 hükümlü denetimli serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 2018 Yılı Aralık Ayı Toplantısı, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel başkanlığında yapılan ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Olcar’ın da hazır bulunduğu toplantıya  Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu ve kurul üyeleri katıldı. 

TOPLUMA KAZANDIRMAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel, “Denetimli serbestlikten faydalanan 37 bin 500 hükümlümüz var. Denetimli Serbestlik ile suç işleyen hükümlülere hayata tutunmaları için şans tanıyor, suç işleyen insanın cezaevlerine geri dönmemesi için onlara tutunacak bir dal uzatıyoruz. Cezalarını salıverilmeye kadar olan kısmını denetimli serbestlik altında sürdüren hükümlüleri iş ve meslek konusunda yönlendirmeye, iş kurmak isteyenleri desteklemeye çalışıyoruz. Bir kişiyi bile topluma kazandırmak, hayatını iyileştirmek biçim için çok önemli. Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin meslek edinmeleri için mesleki atölyelerde uygulamalı olarak eğitim almalarına, çalışmalarına olanak sağlıyoruz” dedi.

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