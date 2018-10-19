4 kadın başarı

Gösterdikleri çaba ve azimle büyük başarılara imza atmaya başlayan Mamaklı kadınlardan her geçen gün yeni bir başarı öyküsü çıkıyor. İlçenin üreten kadınları hedef büyüterek, iş hayatında yükselme şansı yakalıyor. İşte Mamak’ın inanan ve başaran kadınlarının öykülerinden birkaçı:

HAYATA YENİDEN TUTUNDU

Mamak Belediyesi Aile Merkezi’nin hayatını değiştirdiği kursiyerlerden biri de Fatmanur Çavdar. Bir buçuk yaşındayken yakalandığı hastalığı ile mücadeleyi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde cilt bakımı ve kuaförlük kurslarına gelerek kazandı. 19 yaşındaki Çavdar, on yılı aşkın süredir kombine immun yetmezliği ile mücadele veriyordu. Bir yandan tedavi gören genç kız diğer yandan da kursa giderek hem meslek öğrendi, hem de sosyal yönünü geliştirdi. İki buçuk yıl boyunca kursa devam eden Çavdar, bu dönemde hastalığı hem kafasında hem de tıbben bitirdi. Kurs günlerini özlediğini belirten Çavdar, “Meğer aradığım tedavi Aile Merkezi’ndeymiş. Asla pes etmemek gerektiğini öğrendim. Arkadaşlarıma ve öğretmenime minnettarım” dedi.

MAMAK’TAN DÜNYAYA AÇILDI

Aile Merkezi kursiyerlerinden Mehtap Şekeroğlu da meslek sahibi olarak koluna altın bileziği takan kadınlardan biri. Ev hanımıyken, oğluna çeyiz yapma düşüncesiyle başladığı iğne oyası kursu ile sosyal medya üzerinden satış yaptı, el emeği ürünleriyle dünyaya açıldı. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere yetişemeyen Şekeroğlu’na Almanya, Hollanda ve Avusturalya gibi ülkelerden de büyük ilgi var. Aile Merkezi’ndeki kurslara katılmanın meyvelerini toplayan bir başka isim ise cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alan evli ve 2 çocuk annesi Nagihan Eren. Eren, 2 yıllık eğitimini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra tasarım ve güzellik salonunu açarak, kendi işinin patronu oldu. Eren şimdi Mamak Türközü Mahallesi’nde açtığı güzellik salonu ile kursta öğrendiği tüm hünerlerini müşterilerine sergiliyor.

AZMİ İLE OKUR-YAZAR OLDU

Hayallerini yakalayan bir diğer kadın da 13 yaşındayken ailesinin okula gitmesine izin vermediği, şimdiler de ise okuma ve yazma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşayan Ayşe Kurubaş. Kurubaş, gazete kupürlerinden kestiği harfleri yan yana dizip, televizyonda izlediği okuma yazma programlarını izleyerek, azmi ile okur-yazar oldu.