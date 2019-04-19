13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8119
  • 6,5517
  • 238.321
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

4 kuşaktır saat ‘ayar’lıyorlar

Ayar soyadlı ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 66 yaşındaki Mehmet Zafer Ayar, ata mesleği olan saat tamirciliğini 60 yıldır Ulus’taki bir buçuk metrekarelik dükkanında sürdürmeye çalışıyor.  

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'da Soyadı Kanunu ile ‘Ayar’ soyadını alan saat tamircisi ailenin dördüncü kuşak torunu Mehmet Zafer Ayar, 60 yıldır saat tamir etmenin gururunu yaşıyor. Babasından öğrendiği mesleğini Ulus Anafartalar Caddesi’ndeki bir buçuk metrekarelik iş yerinde sürdürmeye devam eden 66 yaşındaki Ayar, bugün aranan bir usta haline geldi.      

ATA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR 

Ayar, İstanbul Kapalı Çarşı’da saat tamirciliği yapan büyük dedesi Hoca Hüseyin Efendi’nin çıkan yangının ardından Kastamonu’ya taşındığını söyledi. Ailesinin daha sonra Ankara’ya gelip Ulus’ta dükkan açtığını ve babası Ragıp Ayar’ın 23 sene boyunca İkinci Meclis, TBMM, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Atatürk Orman Çiftliği’ndeki saatleri tamir ettiğini anlatan Ayar, kendisinin de 7 yaşından beri babasının yanında çalıştığını dile getirdi. Emekli olmasına rağmen çalıştığını ve bütün saatleri tamir edebildiğini anlatan Ayar, “Mekanik saatleri tamir edebilen insan her türlü saati tamir edebilir. Vatandaşın yapmadığı ve yapamadığı işleri yapıyorum. Bazen saat mühendisliği de yapıyoruz. Mesela saatin bir parçası olmaz veya bulunacak bir malzeme değildir. Onu ustalık yeteneğimle yapıyorum” diye konuştu.      

YÜZDE 50 GENLERİNDE VAR  

Kardeşi ve akrabalarının da saat tamirciliği yaptığını belirten Ayar, “Babama dedim ki ‘Ben senin sanatına fazla bakmadım. Bu sanatı nasıl öğrendim?’ Babam, ‘Oğlum sen yüzde 50 genler yoluyla saatçisin, yüzde 50’sini de öyle telafi etmişsin’ dedi” ifadesini kullandı.     

ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL
 

POPÜLER HABERLER

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA