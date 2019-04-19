4 kuşaktır saat ‘ayar’lıyorlar

Ankara'da Soyadı Kanunu ile ‘Ayar’ soyadını alan saat tamircisi ailenin dördüncü kuşak torunu Mehmet Zafer Ayar, 60 yıldır saat tamir etmenin gururunu yaşıyor. Babasından öğrendiği mesleğini Ulus Anafartalar Caddesi’ndeki bir buçuk metrekarelik iş yerinde sürdürmeye devam eden 66 yaşındaki Ayar, bugün aranan bir usta haline geldi.

ATA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ayar, İstanbul Kapalı Çarşı’da saat tamirciliği yapan büyük dedesi Hoca Hüseyin Efendi’nin çıkan yangının ardından Kastamonu’ya taşındığını söyledi. Ailesinin daha sonra Ankara’ya gelip Ulus’ta dükkan açtığını ve babası Ragıp Ayar’ın 23 sene boyunca İkinci Meclis, TBMM, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Atatürk Orman Çiftliği’ndeki saatleri tamir ettiğini anlatan Ayar, kendisinin de 7 yaşından beri babasının yanında çalıştığını dile getirdi. Emekli olmasına rağmen çalıştığını ve bütün saatleri tamir edebildiğini anlatan Ayar, “Mekanik saatleri tamir edebilen insan her türlü saati tamir edebilir. Vatandaşın yapmadığı ve yapamadığı işleri yapıyorum. Bazen saat mühendisliği de yapıyoruz. Mesela saatin bir parçası olmaz veya bulunacak bir malzeme değildir. Onu ustalık yeteneğimle yapıyorum” diye konuştu.

YÜZDE 50 GENLERİNDE VAR

Kardeşi ve akrabalarının da saat tamirciliği yaptığını belirten Ayar, “Babama dedim ki ‘Ben senin sanatına fazla bakmadım. Bu sanatı nasıl öğrendim?’ Babam, ‘Oğlum sen yüzde 50 genler yoluyla saatçisin, yüzde 50’sini de öyle telafi etmişsin’ dedi” ifadesini kullandı.