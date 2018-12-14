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72 bin hastaya sağlık hizmeti

Mamak Belediyesi’nin Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasıyla 10 yılda 72 bin 200 hastaya sağlık hizmeti götürdü.

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Evde Sağlık Hizmeti, doktor ve hemşireden oluşan 4 kişilik ekiple günlük 23 hastanın ayağına gidiyor. Uygulamada yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların rutin bakımları ve tedavileri yapılıyor. Ekip doktorunun konsültasyon istediği durumlarda dahiliye, genel cerrahi ve romatoloji alanlarındaki uzman doktorlar da muayeneye katılıyor. Tamamen ücretsiz olan hizmet kapsamında yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, kimsesiz ve obezite hastalarına muayene önceliği tanınıyor. Ayrıca hastalara mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde Sağlık Hizmeti ekibi hastaların umutlarını ve dertlerini de paylaşıyor. 

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