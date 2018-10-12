‘869 yerliyse yeriz’ kampanyası büyüyor 

Kampanyayı yerli üretiminin desteklenerek, Türk ürünlerinin dünyaya yayılması amacıyla başlattıklarını dile getiren TAFED Başkanı Zeki Açıköz, “Aşçılar olarak, sanayiden tarıma a’dan z’ye ülkemizin ürettiği tüm ürünleri tüketeceğiz. Türkiye’nin uluslararası kodu olan 869 ile başlayan barkodlu ürünlerin tüketilmesi konusunda herkese çağrıda bulunuyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Ülkenin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıların yerli üretimin önemi bir kez daha gösterdiğini belirten Açıköz, Ticaret Bakanlığı’nın yerli üretim logolu ürünlerin kullanılması çağrısı üzerine böyle bir kampanya başlattıklarını anlattı. Yerli ürün kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında bu kampanyanın önemli olduğunu belirten Açıköz, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki aşçılardan büyük destek gördüklerini söyledi. Kampanyanın çığ gibi büyüdüğünü belirten Açıköz, tüm paydaşlardan destek beklediklerini de dile getirdi. Kampanyanın ülkenin dört bir yanına yayılması için çalışacaklarını belirten Açıköz, böylelikle Türk ürünlerinin dünyadaki tüm raflara girmesini de hedeflediklerini vurguladı.