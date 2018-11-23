Akıllı binalar görücüye çıktı  

Elektrik sektörünün devleri fuarda geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojilerini tanıtacak. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda yaklaşık 100 katılımcı firma stantlarıyla yeri alıyor. Yarın sona edecek fuarda ziyaretçilerin yüzde 98’inin sektör temsilcileri oluşturuyor. Firmalar fuarda ekonomik krize rağmen ayakta olduklarını ve üretime devam ettiklerini gösterdi. Günümüzde artık her şey teknolojiye dayalı. Binaların elektrik tesisatları değişiyor, uzaktan kumandalı teknolojiden tutun da eve gitmeden ocağın yanması, doğal gazın açılması, lambanın söndürülmesi, açık unutulan suyun kapatılmasına kadar pek çok yenilik var. İşte bu teknolojik yenilikleri üreten firmalar fuarda yer alıyor.