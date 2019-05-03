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Altındağ’da memurlara 950 TL denge zammı

Altındağ Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında çalışanların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi doğrultusunda Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

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Altındağ Belediyesi Meclis Salonu’ndaki imza törenine Belediye Başkanı Asım Balcı, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Recayi Karslı ve Medeni Sevinç, Ankara 1 no’lu Şube Başkanı Feridun Güneş ve Başkan Yardımcısı Bayram Elik katıldı. Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ için hep birlikte ve iş birliği içerisinde hayırlı hizmetler vereceğimize inanıyorum” dedi. Sendika ile imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulunan Balcı, her zaman çalışanların yanında olduğunun da altını çizdi. Konuşmaların ardından, memurların her ay maaşlarına ek olarak brüt 950 TL zam almalarını sağlayacak Sosyal Denge Sözleşmesi alkışlarla imzalandı. 

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