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Anafartalar’da yasağa uyan yok

Ulus'un en yoğun bölgelerinden olan Anafartalar Caddesi’nde sürücüler, park yasağına aldırmıyor.

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Park yasağı levhalarına rağmen bırakılan araçlar gün boyu caddede duruyor. Trafik ekipleri de park yasaklarını ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulamıyor. Araçların sağlı sollu park etmeleri nedeniyle trafikte sıkışıklığın yaşandığı caddede esnaf iş yapamaz duruma geldi. Star’a konuşan cadde esnafı, “Sürücüler, dükkanların önüne araçlarını park edip kayıplara karışıyor. Kendi müşterilerimiz park yeri bulamadığı için bizden alışveriş yapamıyor. Yollar otopark değil. Yoldaki park yasağına uymayan araçların tamamı uzaklardan gelen esnafa ait, hiçbiri buranın esnafı değil. Uyardığımızda anında ters davranıyorlar. Kimde ne olduğu belli değil, silahı mı var, sopası mı var kimse başına bela almak istemiyor” diye konuştu. Son 2 yıldır caddenin tamamen boş bırakıldığına dikkati çeken esnaf, park eden sürücülerle sık sık tartışma yaşadıklarını belirterek, ilgililerden konuya biran önce soruna el atmalarını, park yasaklarına uymayan araçlara yönelik denetimler yapılmasını ve gerekli cezaların uygulanmasını bekliyor. 

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