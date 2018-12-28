ANGİAD daha etkili olacak

“Ortak sevdamız olan ANGİAD’ın daha etkin, daha etkili ve daha verimli olabilmesi için birçok proje hazırladık” ifadesini kullanan Kılıçarslan, derneğin bilinirliğini arttırmanın temel amaçları olduğunu vurguladı. Kılıçarslan, “Biz Ankaralı genç iş adamları olarak, sesimizi tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya duyurmalıyız. Birliğimizden doğan gücümüzü tüm dünyaya hissettirmeliyiz” diye konuştu. Derneğin Türkiye’nin öncü kuruluşlarından olması için önemli projeler hazırladıklarını belirten Emre Kılıçarslan, en büyük hedeflerinin ANGİAD Vakıf Projesi’ni hayata geçirmek olduğunu söyledi. ANGİAD’ın kendi dijital medyasını da kuracaklarını belirten Kılıçarslan, derneğin tüm faaliyetlerini ve gündeme dair görüşlerini bu dijital mecralardan paylaşacaklarını dile getirdi. Dijital mecraların dernek üyelerinin tanıtımını da yapacağını belirten Emre Kılıçarslan, böylelikle dernek üyelerinin işlerini geliştirmeye destek olabileceklerine dikkati çekti.