ANKAPARK Mart’ta açılacak 

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan ANKAPARK’ın açılışı için geri sayım başladı. İlk yıl 5 milyon ziyaretçi hedeflenen ve sadece Ankara’dan değil, tüm şehirlerden ve yurtdışından ziyaretçi çekecek parka giriş ücreti ise 20 TL olacak. Kiralama Danışma Merkezi’nden (KDM) yapılan açıklamada, ihale sonucu ANKAPARK’ı 29 yıllığına kiralayan GBM Ticaret ile Çelik Ortak Girişim Grubu’nun 2019 Mart ayında projenin açılışını yapmak için çalışmalarına devam ettiğini duyuruldu. ANKAPARK’ın sadece Ankaralıları değil, herkesi kucaklayacağını belirten KDM Danışmanlık’ın Kurucusu Murat İzci, projenin yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ziyaretçi çekeceğini söyledi.

2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Park kısmının inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten İzci, ticari alanın kiralama çalışmalarına da başladıklarını dile getirdi. ANKAPARK’a giriş 20 TL olarak planlanıyor. Bu rakamın 5 TL’si giriş bileti ücreti olarak alınacak, 15 TL ise kredi olarak yüklenecek ve ziyaretçiler park içinde istedikleri eğlence ünitelerinde kullanabilecek. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan ANKAPARK’ta açılış itibariyle 2 bin kişi istihdam edilecek.