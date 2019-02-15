Ankara 13. Kitap Fuarı okurlara kapılarını açtı
Eylül Fuarcılık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 13’üncü kez kitapseverlerle buluştu.
ATO Congresium’da 24 Şubat’a kadar açık olacak fuara 300’ü aşkın yayınevi katılıyor. Sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı fuarda, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle binden fazla etkinlik düzenlenecek. Bu sene 550 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek .
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