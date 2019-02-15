Ankara 13. Kitap Fuarı okurlara kapılarını açtı Eylül Fuarcılık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 13’üncü kez kitapseverlerle buluştu.