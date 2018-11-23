Ankara iş dünyasının parlayan yıldızı: HM Commerce Hotel 

İş ve ticaret odaklı otel olarak hizmet vermeye başlayan HM Commerce Hotel, kısa sürede Ankaralılar’dan tam not aldı. Ankara iş dünyasının önemli bir figürü haline geldiklerini dile getiren HM Genel Müdürü Murat Balyemez, iş ve ticaret dünyasının önemli bir eksiğini giderdiklerini söyledi. “Ankara’da sıradan bir yerde otel açmaktansa önemli ticaret merkezi olan OSTİM-İvedik Bölgesi’nde açmanın faydalarını görüyoruz” diyen Balyemez, özellikle bölgede canlı olan iş potansiyelini göz önüne alarak önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Aynı zamanda Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yenimahalle Bölge Komisyon Başkanı olan Murat Balyemez, sorularımızı yanıtladı.

HM Commerce Hotel hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ankara’nın parlayan yıldızı İvedik ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde farklı bir konseptle otelimiz hizmet veriyoruz. İvedik ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük ihtiyacı olan ağırlama ve toplantı faaliyetlerine HM Commerce Hotel olarak ev sahipliği yapmaktayız. İş dünyasının kalbi olan bu bölgede farklı hizmet anlayışı ve yüksek hizmet kalitesiyle kendisini özel bir kulvara koyan otelimiz, bizi tercih eden misafirlere ayrıcalıklar da sunuyor.

İş ve ticaret odaklı bir otel olduğumuz için en büyük özelliğimiz iş insanlarının ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyoruz. Bu anlayışla otelde konaklayan misafirlerimizin yararlanabileceği Busiess Center, toplantı salonları, restoran ve patisserie büyük önem taşıyor. Kongre ve etkinlikler için de ihtiyaçlara cevap verebilecek konum olan HM Commerce Otel, büyük organizasyonların tercih edilen adresi oldu.

HM Commerce Hotel neden OSTİM- İvedik Bölgesi’nde açıldı?

Ankara’da sıradan bir yerde otel açmaktansa önemli ticaret merkezi olan OSTİM-İvedik bölgesinde açmanın faydalarını görüyoruz. İş potansiyeli yüksek olan bu bölgeye, otel anlamında yıllarca önem verilmedi. Bölgeye bu hizmeti götürerek, kanayan yaraya parmak basmış olduk.

BİR GELEN BİR DAHA GELİYOR

Çok tecrübeli bir kadronuz var, ekibinizle ilgili ne söylemek istersiniz?

Ekibi kurarken şuna dikkat ettik, bu işte tecrübe sahibi olan, bu işle hayatını idame eden, bu işi severek yapan ve başarılı olmuş kişiler olması öncelikli koşulumuzdu. Otelcilik severek yapılacak bir meslek, dolayısıyla bu işi misyon edinmiş insanları bünyemizde topladık. Kısa sürede açılmış olmamıza rağmen doluluk oranına ulaştık. Bir gelen misafirimiz ikinci kez geliyor ve böyle devam edeceğiz. ‘Burası sizin eviniz’ hizmet anlayışına sahibiz.

Başarılı, bilinirliği yüksek ve aktif bir otel olmak için nelere dikkat edilmesi gerekir?

Öncelikle elinizdeki ürünün harika olması gerekir. Üst düzey hizmet standartlarıyla ürün desteklenirse, içerisinde bulunduğunuz pazarı tam manasıyla analiz eder, günün gerektirdiği şekilde kendinizi yenilerseniz. Cazip ve anlaşılır konseptlerle hareket eder, bunları canlı tutabilirseniz ve tabii ki tüm bunları hayata geçirecek, eksiksiz hizmet veren harika bir takım oluşturmakla mümkündür.

Ankara turizm potansiyelinin harekete geçmesi için önerileriniz var mı?

Öncelikle tanıtım çok önemli. ATİD olarak buna önem veriyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm turizm fuarlarına katılarak, Ankara’yı anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda derneğimiz büyük çaba gösteriyor. Bunun dışında Ankara’ya değer katacak projeler üretilmeli. Şu anda yürütülen birçok proje var. Bunların hepsinin Ankara’ya ve Ankara turizmine değer katacak projeler olduğuna inanıyoruz.

Başkent’in kongre ve fuar turizminde de başkent olması Ankaralı turizmciler olarak hepimizin arzusu. Bu bağlamda, Akyurt Fuar alanının biran önce bitirilmesi büyük önem taşıyor. Fuar alanının 2019 yılı sonunda bitirileceği duyuruldu. Heyecanla, hizmete girmesini bekliyoruz. Fuar alanının açılmasıyla birlikte Ankara’nın hem turizm hem de ticari hayatının hareketleneceğini düşünüyoruz. Hizmete girmesini beklediğimiz diğer bir proje ise ANKAPARK. Hem yerli hem de yabancı olmak üzere kentimize büyük ölçüde turist çekeceğine inandığımız ANKAPARK’a, Başkent’e ayrı bir değer katacak. Bölgenin gelişmesi için de önemli olan proje, hem Ankara’ya hem de ülkemize katkı sağlayacak. Bunların yanı sıra Vadi Ankara projesini merakla bekliyoruz. Vadi Ankara Projesi kapsamında, Millet Bahçesi ile Kanal Ankara birleştirilerek Ankaralılara önemli bir değer kazandırılacak. Tüm bu projelerin biran önce bitirilmesini bekliyoruz. Projeler tek tek hayata geçtiğinde, Ankara hak ettiği değeri görecektir.