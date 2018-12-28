Ankara İtfaiyesi’nden ‘Reaksiyon’ rekoru

Ankara İtfaiyesi ‘Reaksiyon Süresi’nde dünya standartlarını yakaladı. İtfaiyenin kısa bir sürede tüm ihbarlara ulaştığına ve Türkiye’deki başarılı itfaiyeciliğin öncüsü olduğuna dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonlarıyla ilgili ihbarlarda, ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkezden ayrılma süresinin 45 saniyeyi aşmadığını söyledi. Ankara İtfaiyesi’nin teknik donanımı ve vazife bilinciyle Başkentliler’in güvenini kazandığına dikkati çeken Olgun, “Ankara İtfaiyesi 46 istasyonu, 774 personeli ile 24 saat hizmet veriyor” dedi.

COĞRAFİ DÜZENLEME

Ahşap, benzin, elektrik ve metal yangını gibi değişik türlerdeki yangınlara da başarıyla müdahale eden ekiplerin, trafik kazalarında, göçüklerde, sel felaketlerinde, boğulma tehlikelerinde, hayvan kurtarma gibi olaylarda da vatandaşların imdadına koştuğunu vurgulayan Olgun, “Ankara’daki itfaiye grupları, şehrin coğrafi yapısı dikkate alınarak düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 46 itfaiye grubu sınırları genişleyen kentin farklı ilçe ve semtlerinde çıkması muhtemel yangınlara, anında ve etkin müdahalede bulunacak şekilde yerleştirildi. Ankara mücavir alan sınırlarına sonradan katılan ilçelerde de var olan itfaiye istasyonları yeniden yapılandırılarak en üst düzeyde hizmete hazır hale getirildi” diye konuştu.

K-9’LAR GÖREV BAŞINDA

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın özel eğitimli K-9 arama kurtarma köpekleri de kentin yanı sıra Türkiye’nin herhangi bir yerinde yaşanabilecek göçüklerde enkaz altında canlı arama çalışmalarına katılıyor. Birçok olayda hayat kurtaran K-9’lar Büyükşehir Belediyesi’nin örnek ekibi olarak gösteriliyor. Ankara İtfaiyesi, Türkiye’de genelinde bir ilk olarak 1997 yılında ‘Su Altı Arama Kurtarma Timi’ kurdu. Tim, deniz, göl, gölet ve barajlardaki kurtarma çalışmalarına imza atıyor. Dalgıçlık mesleğinde uzmanlaşan ekip, ayrıca çevre ilçeler ve diğer illerde bulunan itfaiye personelini de yetiştiriyor.