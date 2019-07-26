Ankara keçisinin nesli tükeniyor

Başkent'in simgelerinden ‘Ankara keçisi’ diğer adıyla ‘tiftik keçisi’ üreticileri, hayvan ırkının geleceğinden endişe duyuyor. Tiftiği kıymetli bir tekstil ürünü olan Ankara keçisinin en çok yetiştiği ilçelerden Ayaş’ta üreticilik yapan Mesut Eroğlu, destek ile mera ve çoban sorunu yaşamaya başladıklarını söyledi. Ayaş’ta 2010 yılında 500 hayvan ile tiftik üretimine başlayan Mesut Eroğlu, 2019 yılında hayvan sayısını 5 bine çıkardı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile çalışan Eroğlu, bin 500 hayvanının elit projede olduğunu aktardı. Ürettiği tiftiğin bir bölümünü Irak’a ihraç eden Eroğlu, devlet desteğinin olduğunu ancak üretimin artması için bunun yeterli olmadığını dile getirdi. Eroğlu, “1958 yılında 6 milyon hayvandan 3 bin ton tiftik elde ederken, 2019’da ise 85 bin hayvandan 150 ton tiftik zor üretiyoruz. Ankara keçisi şu anda tükenmekle yüz yüze durumda. Türkiye’de toplam Ankara keçimiz 85 bin, 90 bin civarında. Bunun 31 bini sadece çiftçilerin elinde ıslah ediliyor “ diye konuştu. Eroğlu, “Bize mera yerleri açılsın. Hayvanlarımızı otlatacak yer bulamıyoruz. Ormanlar olduğu gibi duruyor. Ayaş, Kızılcahamam ve Beypazarı ormanlarında hayvanlarımızı otlatamıyoruz.” diye konuştu.

TÜRK ÇOBAN BULAMIYORUZ

Çoban sorununun da çözüme kavuşamadığını ifade eden Eroğlu, “Türk çoban bulamıyoruz, çobanların tamamı yabancı. Vatandaşın birisi ‘Afgan çoban çalıştırıyor’ diye beni şikayet etti. Jandarma 16 bin 300 TL ceza yazdı. Bunu üretmek, çoğaltmak zor bir şey değil. Çok kısa zaman içinde bunu herkes yapabilir. Ben yaptıysam tüm üreticilerimiz de yapar ve para da kazanır, devlete de katma değer olarak döner. Şu anda devlet önümüzü açarsa çok büyük paralar kazanılabilir, çünkü bunun üstündeki tüyünden para kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.