Ankara savunma sanayinin de başkenti

Türkiye’nin savunma sanayinde başarı hikâyesi yazdığını söyleyen Baran, sektörün cirosunun 2017 yılı itibariyle 6,6 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Sektörde yaklaşık 45 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Baran, “2017 yılında yurt dışı satışlardan 1,8 milyar dolar gelir elde eden sektör, 8 milyar dolarlık sipariş aldı. Bir buçuk milyar dolarlık ithalat yapan savunma ve havacılık sanayi, ürün ve teknoloji geliştirmek için de 1,2 milyar dolar harcadı. Ankara olarak biz de gelinen bu noktadan hem çok memnun hem de gururluyuz. Çünkü Ankara yaklaşık yüzde 80’ine ev sahipliği yaptığı savunma sanayi ve havacılık sektörü şirketleriyle, savunma sanayinin de başkenti durumunda” dedi.

4 BÜYÜK ŞİRKETİN MERKEZİ

Dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde ilk 100’e giren 4 şirketin Ankara merkezli olduğunu hatırlatan Baran, “Savunma sanayi ülkemizde bugüne kadar görmediğimiz bir altın çağ yaşıyor” ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamanın sadece Türkiye için değil, bölge ve komşu ülkelerin istikrarı açısından da son derece önemli olduğunu söyledi. 4.Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğine askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanları ve ilgili bakanlık temsilcileri de katıldı.