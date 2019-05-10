Ankara yaza hazır
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Keykan, Başkent’in turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, turistleri Ankara’ya davet etti.
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), bu güne kadar hayata geçirdiği projelerle Başkent turizminin gelişmesine büyük katkı sağladı. Ankara’nın sağlık turizminin yanı sıra kongre, kültür ve tarih turizminde de önemli bir merkez olmasını amaçladıklarını belirten ATİD Genel Sekreteri Ahmet Keykan, bu amaç doğrultusunda turizmcilerle bir araya gelerek çeşitli projeler ürettiklerini söyledi. Her fırsatta hem ulusal hem de uluslararası turizm fuarlarına katılarak Ankara’yı en iyi şekilde tanıttıklarını dile getiren Keykan, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 100 tur operatörünü Ankara’da ağırlayarak, kentin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını vurguladı.
SAĞLIKTA İDDİALIYIZ
Başkent’in turizm potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Keykan, sözlerine şöyle devam etti: “Kentimiz, 53 müzesi, arkeolojik alan ve tarihi kalıntıları, opera ve bale salonları, gastronomisi ve kültürel değerleriyle turizmde gerçekten büyük bir potansiyeli barındırıyor. Bunun yanı sıra üstün nitelikli kaplıca suları ve başarılı sağlık uygulamalarıyla termal turizmde büyük bir şifa kaynağı olan kentimiz, şehir hastanelerinin de teker teker açılmasıyla sağlık turizminde iddialı hale geldi. Tüm bu özellikleriyle Ankara Türkiye’nin önemli bir turizm bölgesi olarak anılmaya başladı.”
BAŞKENT’E DEĞER KATTI
Yakın zamanda kapılarını açan yeni adı Wonderland Eurasia olan Ankapark’ın Ankara’ya turist çekme konusunda katkısının büyük olacağına inandıklarını belirten Keykan, bu bağlamda yazın Başkent turizminde büyük bir hareketlenme beklediklerini söyledi. Ankaralı turizmciler olarak yaza hazır olduklarını belirten Keykan, Başkent turizmini gelişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını yineledi.
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