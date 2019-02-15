Ankaralılar’da tanzim sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz” açıklamasıyla kurulan Tanzim Satış Noktaları, Ankaralılar’a rahat nefes aldırdı. Aracıları aradan çıkaran Tanzim Satış Noktaları’yla sebze meyve fiyatlarının düşmesi, vatandaşı sevindirdi. Yoğun ilgi gören ve ilk gün 65 ton, ikinci gün 85 ton ürün satışı yapılan Tanzim Satış Noktaları’nda bu rakam 4 günde 300 tona ulaştı. İlk etapta 15, daha sonra 30 yere kurulan ve kar amacı düşünülmeyen Tanzim Satış Noktaları’nda özellikle domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan ve patates gibi ürünler yer alıyor. Önümüzdeki günlerde kuru bakliyat ürünleri de satışa sunulacak.

30 NOKTADA HİZMET

Tanzim Satış Noktaları, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Sıhhıye, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camii önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısı başta olmak üzere 30 noktada kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Tanzim Satış Noktaları’na halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Memnuniyet hakikaten çok üst seviyede. Biz de onlara her şeyin hem en kalitelisini hem de en ucuzunu üreticiden tüketiciye olacak şekilde sunmaya gayret ediyoruz” dedi. Tuzcuoğlu, “Yeni noktalar belirliyoruz. Vatandaşa ulaşacağımız nokta sayısını artıracağız. Bununla sınırlı kalınmayacak gibi. Çünkü yeni talepler var. Bu taleplere cevap vermek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

GEZİCİ OTOBÜSLERLE SATIŞ

Tuzcuoğlu, sadece merkez ilçeler değil taşrada da gezici otobüs ile sebze satışı yapılacağını belirterek, “Hedef sadece Ankara merkez ve ilçeler değil. taşra ilçeler de hedefte var. Oralara da bir seyyar otobüsümüz ile hizmet götüreceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla doğrudan üretici birliklerinden ve üreticiden buraya ürün alıyoruz. Öyle olunca araya birçok aracı girmemiş oluyor. O avantajı biz vatandaşa aktarmış oluyoruz. Sistem böyle yürüyor” ifadelerini kullandı.