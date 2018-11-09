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Ankaralıların rotası Çamlıdere 

Ankara'nın yükselen değeri haline gelen Çamlıdere, coğrafi yapısı, doğal güzellikleri, inanç, doğa ve yayla turizmiyle ilgi odağı oldu.

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Sonbaharın son günlerini yaşarken havanın güzel olmasını fırsat bilenler ilçeye akın etti. Çamlıdere hafta sonu tatilinde 30 bin kişiyi ağırladı. Aluçdağı Milli Parkı Piknik Alanı ve Macera Parkı’nın yanı sıra Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ni ziyarete gelen misafirler, ilçedeki müzeleri de görmeden geçmiyor. Çamlıdere’yi ziyaret edenlere sunulan imkanlar arasında at biniciliği ve parkuru da yer alıyor. 

Ormanda at safarisi yapmak isteyenler şehrin sıkıcı ortamından uzaklaşıp sakin bir gün geçiriyor. İsteyen ATV turu da yapabiliyor.

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