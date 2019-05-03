'Ankara’yı tanıtmalıyız'

Ankara Kültür Turizm Çalıştayı’na katılan Şahin, “Ankara tarihi, kültürel, anıtsal değerlere sahiptir. Nevşehir, Kayseri, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Bolu, bütün Anadolu gezilip görülüp özellikle tarihi, kültürel turizmi açısından bilinmesi gereken çok yere sahip. Dolayısıyla Anadolu’nun bu geniş spektrumu Ankara’nın biricikliğini engelliyor. Ama her halükarda biz zenginliğimizi, değerimizi pazarlamak durumundayız. Önce kendi insanımıza, sonra dünyaya daha fazla tanıtmak durumundayız. Bunu da emek vere vere yapacağız” diye konuştu.