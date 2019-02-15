ASO’dan üyelerine sınav ücreti jesti

Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl üye firmalarda çalışan işçilerin edinmesi gereken mesleki yeterlilik belgesine ilişkin sınav ücretinin ASO tarafından ödendiği hatırlatıldı. ASO yönetiminin bu yıl da sınav ücretlerini ödeme kararı aldığı belirtilen açıklamada, “Branşlara göre 500 ile bin 250 TL arasında değişen sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatıyla ödenmeye devam edecek” denildi. Mesleki eğitim projelerinin yürütülmesi için ASO 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde iki Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) kurduğunu hatırlatan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Mesleki eğitimle ilgili çok sayıda projemizin yanı sıra çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da iki merkez kurduk. Kurduğumuz METES’lerle sadece Ankara’ya değil, tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz” dedi. Özdebir, bu ücretleri ASO tarafından ödeyerek hem belgeli çalışan sayısını artırmayı, hem de üyelerin üzerindeki yükleri bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.