Atakule 6 bin kişilik istihdamla döndü

Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Başkent’in sembolü haline gelen Atakule, alışveriş merkezi ile yeniden hizmet vermek üzere geri döndü. Ankaralılar’ın anılarında önemli bir yer tutan ve 300 milyon TL yatırımla yeniden inşa edilen Atakule, ilk günden yoğun ilgi gördü. İlk hafta 250 bin kişiyi ağırlayan Atakule, alışveriş merkezindeki marka karması ile sadece Ankaralıları değil, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor. Toplamda 50 bin metrekareden oluşan, gündelik ihtiyaçlardan, en sofistike taleplere kadar her konuda ziyaretçilerine eksiksiz hizmet sunmayı amaçlayan Atakule, iş ortakları ve servis sağlayıcıları ile birlikte bin 500 kişiye doğrudan istihdam, 6 binden fazla kişiye ise dolaylı fayda sağlayacak.

BAŞKENT’E YAKIŞACAK

Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, 29 Ekim’de açılan alışveriş merkezine ilişkin bilgileri paylaştı. Arpacı, inşaatına 2016 yılında başlanan Atakule Alışveriş Merkezi’nin, Atakule GYO tarafından Türkiye’ye ve Ankara’ya yakışır hale getirildiğini söyledi. Arpacı, “Bu yatırım için banka kredisi kullanmadık ve tamamen özkaynaklarımız ile gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz dönemde böyle bir yatırım, oluşturacağı ekonomik hareketlilik ve istihdam ile Ankara’ya ve Ankaralılar’a önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımımız Türkiye ekonomisine olan güvenimizin de önemli bir göstergesi” dedi.

KULE NİSAN’DA AÇILACAK

Arpacı, Başkent’in simgesi olan kule kısmının ise Nisan 2019’da hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi. Atakule’yi Atakule yapan özellikleri korumanın hem Ankaralılar hem de kendileri için önemli olduğunu belirten Arpacı, “Yepyeni bir iç tasarıma sahip olan kulede ziyaretçiler, seyir terasından muhteşem bir Ankara manzarası ve VR roller-coaster deneyiminin keyfine varırken, seçkin restoranlarda dünya ve Türk mutfağının en leziz örneklerini tatma imkanı bulacaklar” diye konuştu.