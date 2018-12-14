‘Atık Pil’in galibi yine Altındağ oldu
Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) işbirliğinde düzenlenen ödüllü atık pil ve elektronik atık toplama yarışması sonuçlandı.
Ankara genelinde ve Altındağ’da en çok atık pil toplanan okul, Altınpark Mahallesi Halim Şaşmaz İlkokulu oldu. Okulun öğrencileri yaklaşık 2 ton atık pil ve 500 kilogram elektronik atık toplamayı başararak hem il, hem de ilçe birincisi oldu. Altındağ genelinde ise yaklaşık 5 ton atık toplanarak geri dönüşüme büyük destek sağlandı. Dereceye giren okullar ödüllendirildi.
DOĞAYA ATILMAMALI
Her yıl düzenlenen bu yarışmanın atıkların neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek ve doğaya gelişigüzel atılan pillerin ve elektronik atıkların sebep olduğu ciddi tehlikeleri önlemek ve geri dönüştürmek amacıyla düzenlendiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yarışmaya katılan tüm okulları, öğrencileri ve dereceye girenleri tebrik etti. Altındağlılar’ın geri dönüştürülebilir atık toplama kutularını ve atık getirme merkezlerini daha aktif bir şekilde kullanmasını isteyen Veysel Tiryaki, pillerde ve elektronik atıklarda tehlikeli kimyasalların bulunduğunu, bu materyallerin çöpe atılmaması gerektiğini, atık pillerin ve elektronik atıkların toprağa ve suya karışması durumunda doğanın olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.
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